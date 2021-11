A confraternização do próximo domingo terá início às 13h com show do Grupo Nosso Grito - Divulgação

Publicado 17/11/2021 16:55

Celebrando seus 69 anos de fundação, a escola de samba Unidos da Ponte, em São João de Meriti, promove neste domingo (21), na quadra, um grande evento que contará com a apresentação do novo mestre de bateria, Branco Ribeiro que fará a apresentação dos segmentos, além da famosa e tradicional feijoada e shows com grupos de pagode.



A azul e branco de Meriti se apresenta no Carnaval 2022 com o enredo de Tiago Freitas, “Santa Dulce dos Pobres - O Anjo bom da Bahia”. A história contada na avenida será desenvolvida pelos carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques. A Escola será a 3ª agremiação a se apresentar na 6ª feira do Carnaval de 2022, pela Série Ouro.



A confraternização do próximo domingo terá início às 13h com show do Grupo Nosso Grito. Em seguida, acontece a apresentação dos segmentos da Unidos da Ponte. O grupo Audácia Pura encerra a noite.



A quadra fica na Rua Floriana, 32- Coelho da Rocha, São João de Meriti. A classificação é livre.