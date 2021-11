PM retira 10 toneladas de barricadas em comunidade de Meriti - Reprodução/ 21º BPM

Publicado 16/11/2021 23:59 | Atualizado 17/11/2021 00:01

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, realizaram no último fim de semana, ações preventivas contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Os agentes retiraram, aproximadamente, 10 toneladas de barricadas erguidas por criminosos em todos os acessos da Vila Ruth.



Segundo os agentes, o intuito destas ações é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



" Disciplina é a diferença entre fazer o que você quer agora e fazer o que você mais quer na vida. Você pode superar o que muitos chamam de impossível por simplesmente ter uma determinação maior que a de todos eles", destacou o Batalhão de Meriti em post.



A operação foi finalizada de forma pacífica, sem ataques ou confrontos.