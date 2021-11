Escola Municipal Professora Almerinda Leite de Abreu, na Vila Rosali - DÉBORA VITÓRIA

Publicado 16/11/2021 20:25

Mais uma unidade escolar totalmente revitalizada foi entregue para a população de São João de Meriti. Localizada na Vila Rosali, a Escola Municipal Professora Almerinda Leite de Abreu passou por uma grande reforma e foi reinaugurada pelo prefeito Dr. João e pelo secretário de Educação, José Carlos. Esta é a sétima escola municipal reinaugurada neste novo mandato.



O secretário de Educação, José Carlos parabenizou os diretores e agradeceu ao prefeito, Dr. João que, recentemente, esteve em Brasília pedindo emenda para a educação de São João de Meriti: “quando vemos o chefe do executivo em Brasília brigando pela nossa classe nos incentiva a trabalhar cada dia mais”.



A unidade retornou com as aulas presenciais em outubro deste ano e hoje atende a 339 alunos DÉBORA VITÓRIA

Dirigida pela gestora Alessandra Fontes, A Escola Municipal Professora Almerinda Leite de Abreu retornou com as aulas presenciais em outubro deste ano e hoje atende a 339 alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.



A solenidade também contou com a presença do deputado estadual, Valdecy da Saúde e de outras lideranças políticas locais. No evento, Valdecy também discursou e informou aos que estavam presentes que, em breve, melhorias importantes como o aumento do piso salarial para os professores serão realizadas.



O secretário de Educação, José Carlos, deputado estadual, Valdecy da Saúde, o prefeito Dr. João DÉBORA VITÓRIA

O prefeito Dr. João encerrou o evento mencionado próximas ações da prefeitura na educação: “Ainda este ano estaremos entregando uma creche nova, em Tomazinho, uma decisão tomada junto à comunidade. Estamos em negociação de municipalizar o Colégio Fluminense, em Vilar dos Teles, que terá cerca de 1.000 novas vagas para alunos”.