Natal Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 17/11/2021 14:20

O Shopping Grande Rio, localizado em São João de Meriti, inaugurou a sua decoração de Natal inspirada no tema “Natal muito mais Natal”. No cenário deste ano, uma árvore de 12 metros de altura e muitos pinheiros em volta do tradicional ícone natalino chamam a atenção dos visitantes. O Papai Noel recebe as crianças para fotos diariamente, até o dia 24 de dezembro. Todas as atrações seguirão os protocolos de segurança.



A novidade deste ano fica apara o mega tobogã de 24 metros, por onde os clientes poderão escorregar passando por corações cenográficos. Além disso, painéis instagramáveis instalados pela decoração e um jogo da memória divertem os visitantes.



Para evitar aglomerações, os clientes deverão entrar numa fila virtual através de um QR Code, localizado próximo a cada stand.



A Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio comenta: “Pensamos em cada detalhe para oferecer a todos uma experiência mágica nas semanas que antecedem uma das datas mais esperadas do ano”.



Natal do Shopping Grande Rio

Horário: De segunda a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 13h às 21h

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ