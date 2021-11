Com o trio foi encontrado e apreendido um simulacro de arma de fogo - Divulgação

Publicado 17/11/2021 20:34 | Atualizado 17/11/2021 20:39

Policiais Militares do 21º BPM prenderam três suspeitos que estavam realizando série de assaltos com um carro roubado no bairro Jardim íris, em São João de Meriti. Os três indivíduos, identificados por Lucas Santos, Thalyson Luiz e Raphael Vilar, foram capturados em frente a UPA do Jardim Íris, na Avenida Comendador Teles.



Segundo detalhes da ação, agentes foram acionados para verificar criminosos que estariam efetuando roubos na área do OPM. Imediatamente, uma equipe se deslocou ao local, identificando o referido automóvel com os suspeitos dentro.



Ainda segundo o Batalhão, após ser feita consulta pela placa do veículo, foi identificada divergência no chassi. Com o trio foi encontrado e apreendido um simulacro de arma de fogo.



Diante dos fatos, uma das vítimas reconheceu os criminosos na Delegacia de Polícia. A equipe da PM encaminhou os acusados para a 54ª DP, em Belford Roxo, para apresentação da ocorrência.