PM removeu barricadas em ruas da Vila Ruth, São João de Meriti - Divulgação

Publicado 17/11/2021 21:12

Equipes do 21º BPM, com o apoio do 20º BPM e 39º BPM, realizaram uma operação na Vila Ruth, em São João de Meriti, para desobstruir as vias bloqueadas por criminosos. A ação teve início às 05h e só terminou às 11h.



Os agentes removeram barricadas de diversas localidades, como a Rua Glória, Rua Javali, Rua Cel Raimundo Sampaio, Rua Leborne do Vale, Rua Getúlio Vargas, Rua Vespa, Rua Eunice Magalhães e Alberto Jeremias.



Durante a operação, um suspeito foi baleado no braço e socorrido pelos agentes. As causas do acidente não foram informadas. Com o suspeito baleado foi encontrado um rádio transmissor. Duas granadas também foram apreendidas.



