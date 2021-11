Material apreendido pelo 21º BPM - Divulgação

Material apreendido pelo 21º BPMDivulgação

Publicado 20/11/2021 13:00

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, impediram que indivíduos distribuídos em vários veículos e motocicletas resgatassem um balão de, aproximadamente, seis metros que caia na rua Antônio Belchior, no bairro Jardim Íris. No material apreendido havia a sigla “TGS”.



Segundo detalhes da ação, uma equipe do setor Golf do Batalhão de Meriti durante patrulhamento teve a atenção voltada para grupos que estavam se encaminhado para resgatar o produto. Ao avistar a presença policial, os suspeitos fugiram.



A PM ressalta que com a apreensão, o material não causou dano material ou humano. Assim como nenhum conflito entre os indivíduos suspeitos.



Diante dos fatos, os agentes procederam a 64ª DP, em Meriti, para apresentação à Autoridade Policial e para confecção de registro. O material permaneceu apreendido na delegacia.