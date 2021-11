Meriti realiza Mutirão do CadÚnico na Praça dos Três Poderes - Débora Vitória

Publicado 26/11/2021 17:51

Mais de 300 atendimentos foram realizados no Mutirão de CadÚnico para o cadastramento e recadastramento de pessoas agendadas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O evento da Secretaria de Assistência Social de Meriti foi promovido na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura.



Com o CadÚnico, todas as famílias de baixa renda existentes no país são identificadas para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.



“Estamos aqui para realizar o cadastramento e o recadastramento do Auxílio Brasil e outros benefícios. Hoje temos um projeto do Governo Federal que diz que as pessoas serão beneficiadas com o Auxílio Brasil. A demanda aumentou muito, por isso resolvemos fazer um mutirão para que as pessoas pudessem antecipar o seu cadastro e o seu recadastramento”, disse a secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho.



Moradora de São João de Meriti, Eliene Priscila agradeceu a agilidade do atendimento e parabenizou o prefeito Dr. João: “Foi tudo muito tranquilo, eu fui ao CRAS e uma funcionária me disse que teria esse mutirão aqui na praça. Foi tudo bem rápido, prático e o atendimento foi muito bom”.



Para se recadastrar no CadÚnico, o munícipe tem que entrar em contato, das 8h30 às 16h, com a central do cadastro único através dos números 2652-4935 ou 2756-0435. Já o cadastramento é feito de forma presencial em um dos CRAS de Meriti.



Endereços dos demais CRAS de São João de Meriti:



CRAS Íris: Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris.

CRAS Vila São José: Avenida Comendador Telles, 3199 – casa 02 – Vila São José.

CRAS Centro: atendimento temporário no endereço Rua Wilson Gil da Mata, Lote 11 – Centro.