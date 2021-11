Primeira edição do gabinete móvel deputado Giovani Ratinho, na Praça da Matriz - Divulgação

Primeira edição do gabinete móvel deputado Giovani Ratinho, na Praça da MatrizDivulgação

Publicado 26/11/2021 19:58

Nesta sexta-feira (26), o Gabinete Móvel Itinerante do deputado estadual Giovani Ratinho foi inaugurado na Praça da Matriz, no Centro de São João de Meriti. O parlamentar escolheu a cidade onde mora para iniciar o atendimento que percorrerá diversas regiões do estado. De acordo com o deputado, o gabinete móvel chegará em todos os municípios, mesmo nos mais distantes.



“Estou muito feliz de poder estar aqui na praça atendendo mais perto dos moradores da minha cidade, olhando nos olhos. Muitas pessoas precisam ter acesso a Alerj, mas não possuem nem o dinheiro da passagem para chegar no Centro do Rio. Assim, fica mais democrático e justo”, afirmou.



Ainda segundo a organização do evento, as demandas e sugestões apresentadas serão encaminhadas pela equipe para que o morador tenha sua reivindicação atendida.

Primeira edição do gabinete móvel deputado Giovani Ratinho, na Praça da Matriz Divulgação

“Hoje recebemos muitas demandas. Todas serão tratadas pelo gabinete em parceria com as prefeituras e o governo do estado. O importante é que o cidadão acesse seus direitos de forma mais tranquila e próxima. Agradeço muito a confiança de todos que me procuraram”, disse o deputado Giovani Ratinho.



O vereador Giovani Ratinho Júnior, filho do deputado estadual, também esteve presente no atendimento: “É muito importante que a gente consiga unir município e estado para proporcionar o melhor atendimento ao cidadão”, afirmou o parlamentar municipal.