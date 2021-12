Deputado Valdecy da Saúde fiscalizou as obras de asfalto no Parque Araruama/ Morro da Perereca - Divulgação

Deputado Valdecy da Saúde fiscalizou as obras de asfalto no Parque Araruama/ Morro da PererecaDivulgação

Publicado 30/11/2021 19:13

Na manhã desta terça-feira, 30 de novembro, o deputado estadual Valdecy da Saúde marcou presença no Morro da Perereca, em São João de Meriti, fiscalizando as obras de melhorias e asfaltamento na região.



O benefício faz parte de um pacote de obras de drenagem, revitalização e asfalto indicadas pelo deputado e que tem a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São João de Meriti. Segundo as previsões, as obras vão atingir vários bairros que estão com carência de infraestrutura.



A secretaria municipal de Defesa Civil também esteve presente no local realizando a poda de algumas arvores.



Secretaria municipal de Defesa Civil esteve no local realizando a poda de algumas árvores Divulgação

Para Valdecy, ver as obras saírem do papel e se transformar em realidade é motivo de muito orgulho:



“Estou, sempre que posso, nas ruas observando, conferindo e ouvindo as necessidades dos moradores. Muita gente precisa deste olhar mais carinhoso, mais atencioso do parlamentar. É um prazer sempre. Estou muito feliz e mais melhorias estão por vir em benefício da nossa população tão sofrida e guerreira e que merece tudo de melhor".