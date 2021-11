Na ação, os agentes apreenderam um revólver, cinco munições intactas e sete aparelhos celulares - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 29/11/2021 23:32

Policiais Militares do 21º BPM conseguiram encontrar e recuperar um automóvel roubado no Centro de São João de Meriti, minutos após o crime. Dois homens, identificados como Marcelo roberto Vieira, de 28 anos, e Luciano Neves da Silva, de 48 anos, foram presos.



Segundo informações do Batalhão, uma equipe do setor ECO estava em patrulhamento pelo Centro quando avistou duas vítimas de roubo solicitando ajuda. De imediato, os agentes iniciaram buscas na região e conseguiram localizar o automóvel com os dois suspeitos dentro.



Em abordagem ao veículo, realizada na rua Sen. Tarcísio Meira, os agentes encontraram um revólver, cinco munições intactas e sete aparelhos celulares.

Por fim, os policiais procederam com o material e acusados a 54ª DP, em Belford Roxo, para apreciação da Autoridade Policial.

