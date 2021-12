Programa de Navegação de Pacientes em São João de Meriti apresenta dados em sua primeira etapa na Unidade da Vila Rosali - Divulgação

Publicado 30/11/2021 18:37

Um encontro conduzido pela médica mastologista Dra. Sandra Gioia, juntamente com os colaboradores da unidade da Vila Rosali, marcou o fim da primeira etapa do Programa de Navegação de Pacientes (PNP), em São João de Meriti. Em seus primeiros quatro meses, mais de 3.500 mulheres já foram atendidas pelo PNP e a expectativa da Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, é aumentar esse número.



Estiveram presentes além da médica, a psicóloga e eleita primeira navegadora do PNP, Liliani Baptista, a diretora do Programa de Estratégia de Saúde da Família, Thayana Braz, a assistente social e navegadora de pacientes do Rio Imagem, Lucia Brigagão e também os agentes comunitários da Vila Rosali.



Os profissionais abordaram a importância da luta não só contra a doença, mas contra a resistência de procurar atendimento quando o assunto é câncer. Entendendo a importância de seu trabalho, a agente comunitária de Saúde da Unidade de Vila Rosali, Cláudia Marins, declarou: “Eu tive pacientes que não sabiam, sequer, por onde começar a buscar atendimento para o diagnóstico positivo ou negativo do câncer. Só atendo cerca de 200 mulheres por dia, pelo PNP. Olha quanta gente ficando bem informada e se cuidando?".



Coordenando o programa, a Dra. Sandra Gioia enfatizou que trazer o PNP para a atenção primária é super importante: “É levar saúde e educação para as nossas mulheres, mas, além disso, é frisar que é preciso dar continuidade às ações para que todas possam ser contempladas. Todo o fluxo da navegação tem um prazo para acontecer e, aos poucos, vai se ganhando mais credibilidade e visibilidade para os serviços que já estão à disposição das meritienses”.