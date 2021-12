Da esq. para dir.: defensora pública, Fernanda Lima; juíza da Vara de Violência Doméstica, Renata Medina e a defensora pública, Sabrina Carvalho - Gabriel Lopes

Publicado 15/12/2021 22:42 | Atualizado 15/12/2021 22:44

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de São João de Meriti promoveu em parceria com a Defensoria Pública, no Fórum do município, uma palestra sobre violência doméstica. O encontro foi ministrado pela juíza Renata Medina, pelas defensoras Fernanda Lima e Sabrina Carvalho e contou com a participação de mulheres que já possuem medida protetiva decretada.



Segundo a pasta, o objetivo foi incentivar e conscientizar a população feminina sobre a importância de denunciar agressões que são classificadas como físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais.

"A importância das mulheres quebrarem esse ciclo, é o fato delas já terem sofrido algum tipo de violência e essa ação visa mostrar a elas que temos uma rede disposta a ajudá-las a romper o silêncio”, comentou a juíza Renata Medina, da vara de Violência Doméstica de São João de Meriti.



Meriti realiza palestra contra a violência doméstica Gabriel Lopes

Diana Jacob, advogada do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) destacou a importância da atuação multidisciplinar da equipe do CEAM, nos trabalhos prestados à população notificada como vítima de violência.



“Muitas mulheres têm dificuldades de romper o relacionamento abusivo, pois possuem uma falsa noção de que violência é só quando passam por algum tipo de agressão física. Não se cale se você está sofrendo qualquer tipo de violência”.