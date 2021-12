21º BPM retira 10 toneladas de barricadas do tráfico - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 18/12/2021 21:48

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, realizaram nesta sexta-feira, 17 de dezembro, uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Na ocasião, os agentes retiraram, aproximadamente, 10 toneladas de barricadas erguidas por criminosos em todos os acessos do Castelinho.



Segundo os agentes, o intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



O comandante do 21º, Souza conta que o sucesso das ações vem do esforço dos policiais e apoio da população: “Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação. A Polícia Militar está abrindo o caminho para o cidadão de bem”.



A operação foi finalizada de forma pacífica, sem ataques ou confrontos.

Barricadas em Éden



Nesta semana, em outra ação para retirada de barricadas no bairro de Éden, um criminoso não identificado foi baleado, encaminhado ao Hospital de Meriti e direcionado à Delegacia de Polícia.

O 21º BPM reforçou que o restante da equipe continuou no local finalizando a operação, entregando o direito de ir e vir dos munícipes.