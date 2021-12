Uma submetralhadora e um rádio transmissor foram apreendidos na operação do 21º - Divulgação/ 21º BPM

Uma submetralhadora e um rádio transmissor foram apreendidos na operação do 21ºDivulgação/ 21º BPM

Publicado 17/12/2021 21:24

Um homem suspeito de integrar o tráfico de drogas em São João de Meriti, foi preso por PMs do 21º BPM durante ação para coibir o roubo de veículos e de cargas na cidade. A captura do indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi realizada no bairro São Mateus.



Segundo informações dos agentes, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) quando em serviço teve a atenção voltada para um grupo de suspeitos, que ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram do local.



Diante dos fatos, foi realizado cerco tático e a equipe conseguiu capturar o criminoso.



Com ele, foram apreendidos uma submetralhadora e um rádio transmissor, que suspostamente seria utilizado para serviço do tráfico.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada para à Delegacia de Polícia.