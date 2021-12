Agentes da Águas do Rio participam de capacitação em Meriti - Divulgação

Publicado 16/12/2021 17:44

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário em 27 municípios do estado do Rio de Janeiro, realizou capacitações de agentes comerciais que atuam em alguns municípios da Baixada Fluminense, inclusive em São João de Meriti. O Treinamento além de garantir um bom atendimento aos clientes, aprimorou o conhecimento para a realização de cadastros, instalação de hidrômetros, execução de ordens de serviços, entre outros.



A colaboradora Daniela Alves comentou que foi incrível a oportunidade de observar e aprender com profissionais tão competentes em suas áreas. “Pude participar de treinamentos feitos referentes aos sistemas que utilizamos em nosso dia a dia para nos capacitar e melhorar nossos resultados”.



Marcello Dall'Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio, destacou a importância destes ensinamentos para a equipe que vai atuar diretamente com o cliente consumidor. “Nosso investimento em capacitação significa o cuidado que temos com nossos colaboradores e o quanto levamos a sério um atendimento com excelência. Garantir que o cliente terá sua demanda atendida de forma assertiva é o nosso propósito”, comenta.