Da esq. para a dir.: Raquel Freire e Marta Priscila, conselheiras do Movimento Neurodiversos de São João de Meriti, Marcelo Rosa, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Hélio Ferreira, representante do LIONS CLUB; Carlos Roberto, representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); Regina Guinach, superintendente da criança e do adolescente; Helena Tognarelli, assessora técnica; Anderson Chaves, gerentes dos conselhos; Jorge Jesus, assessor técnico e Andréa Ferreira, estagiária - Deborah Vitória

Publicado 16/12/2021 17:00

Nomeados através da resolução de número 001/2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF), novos conselheiros da Sociedade Civil e do Conselho da Pessoa com Deficiência 2022-2024 participaram de uma reunião em São João de Meriti, com objetivo de elencar medidas públicas para as pessoas com deficiência do município.



A Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, organizadora do evento, pretende colocar em prática e ofertar os verdadeiros direitos de pessoas com deficiência auditiva, visual, física, intelectual, doenças crônicas e degenerativas e transtorno global de desenvolvimento.



“Hoje faço parte de um movimento que busca conscientizar as mães sobre a importância de conhecer as leis e percebo a grande necessidade de unir essas pessoas em prol de uma única causa, buscar ajuda e levar a voz desse público para reuniões que possam favorecer a resolução de cada caso”, declarou a conselheira eleita Marta Priscila.



Os conselheiros eleitos são representantes da sociedade civil: Hélio Ferreira Orrico, presidente do COMDEF e representante do Lions Clubs e Marta Priscila Silva Conegundes, representante Neurodiversos.



Participou também o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa que afirmou que ações como essa são de grande importância aqui no município porque visam à criação de políticas públicas acessíveis para todos e agradeceu ao prefeito, Dr. João, por não medir esforços para ajudar qualquer causa voltada para as pessoas com deficiência.