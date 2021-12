Mais de 300 alunos se formaram nos cursos livres do Projeto Poderosas - Divulgação

Publicado 16/12/2021 18:26

Na busca de igualdade, inclusão, autoestima e saúde, o Projeto Poderosas, em São João de Meriti, formou mais de 300 alunos em seus 23 cursos livres, totalmente gratuitos, de diversas áreas. A cerimônia de encerramento aconteceu na terça-feira (14), e contou com um corpo de voluntários, entre instrutores e profissionais que auxiliam o projeto com atendimentos de assistência social, psicóloga, nutricionista, fisioterapia e assessoria educacional.



O evento ainda contou com apresentações de ballet e hip-hop, além do lançamento de novos cursos para 2022. Um dos grades incentivadores do Poderosas, o deputado estadual Léo Vieira disse estar orgulhoso por todo o trabalho apresentado.



“É gratificante quando vemos a felicidade de cada aluno. Quero agradecer a todos que participaram do evento de formatura do @pjpoderosas e principalmente aos alunos, que deram o primeiro passo para se qualificar e mudar de vida. Agradeço a todos os voluntários que movem o projeto com amor. Tenho orgulho desse projeto tão bonito em São João de Meriti! O Projeto Poderosas é benção!”.

A organização do projeto informa que para mais informações de como realizar inscrições para 2022, acessar as redes sociais: Instagram (@pjpoderosas) e Facebook: Projeto Poderosas.

