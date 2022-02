A Drª Maria Lopes Correia, da Fundação Oswaldo Cruz, e Luciene Maria, subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal - Divulgação/ PMSJM

Publicado 18/02/2022 20:45

Com o objetivo de aprimorar conhecimentos e cuidados dos protetores com seus pets, a Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de São João de Meriti realizou o curso Mundo Felino, no Dia Mundial do Gato, 17 de fevereiro. Atualmente, 134 protetores são cadastrados no município.



No encontro, palestras educativas foram realizadas por médicos veterinários e técnicos especialistas em felinos. Uma roda de conversa com a Drª Maria Lopes Correia, da Fundação Oswaldo Cruz, falou sobre a esporotricose, doença muito comum em gatos.



Luciene Maria, subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal, falou sobre a atuação da pasta na cidade: “Realizar essas ações aqui no município pode ser considerada uma das maiores conquistas da nossa pasta, trazer informação e conhecimento para os protetores é de suma importância. Tudo isso só foi possível graças à coragem, sensibilidade e confiança do Prefeito Dr. João e do Deputado Valdecy da Saúde em nossas pautas. Também não posso deixar de agradecer a cada participante e palestrante que saiu de sua casa para prestigiar esse momento conosco”.



Durante todo o ano a subsecretaria realiza outras ações, tais como: vacinação antirrábica, cadastramento de protetores e de ONGs e averiguação de denúncias. A pasta reforça que em caso de dúvidas, entre em contato através do PetsApp: (21) 99813-3737.