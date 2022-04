O ateliê fica na Rua Pastor Joaquim Rosa, lote 6, quadra 52, bairro Jardim Meriti - Divulgação

Publicado 26/04/2022 17:28

Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, alunos de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, participam de uma exposição com obras, desenhos e pinturas em tela no ateliê da professora e artista plástica Rita Vianna, o Portas Abertas, no bairro Jardim Meriti.



Há 30 anos no magistério, Rita convidou 50 alunos, com idade entre 7 e 18 anos, das redes pública (municipal e estadual) e particular do município para participar do evento que será das 10h às 12h, nesta quarta-feira, dia 27.



Os alunos já enviaram as obras, desenhos e pinturas em tela que já estão expostos. A proposta da professora é fazer uma releitura, por meio dos estudantes, de obras consagradas de artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti.



Para a artista plástica, o maior objetivo é trazer o conhecimento, as técnicas e os estilos dos artistas. “A arte pode realizar sonhos e libertar sentimentos”, comenta Rita Vianna.



Confira algumas das obras que estão expostas na Semana de Arte Moderna Meriti:

Alunos de Meriti participam de exposição em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna Divulgação



