Prefeito Dr. João vista Tenda da Melhor Idade em frente à Praça do Hospital Municipal, antigo PAM - Divulgação/ PMSJM

Prefeito Dr. João vista Tenda da Melhor Idade em frente à Praça do Hospital Municipal, antigo PAMDivulgação/ PMSJM

Publicado 05/07/2022 08:10

A Subsecretaria de Melhor Idade de São João de Meriti ganhou mais um espaço para atendimento dos idosos da cidade, na Praça da Matriz. A grande inauguração será nesta terça-feira, dia 5 de julho, a partir das 10h,



Os serviços da melhor idade já são oferecido em frente à Praça do Hospital Municipal, antigo PAM, com serviços de atendimento médico, terapias alternativas e ocupacionais, espaço de beleza e realização de credenciamento de estacionamento do direito da pessoa idosa.



A subsecretária da Melhor Idade de Meriti é a Márcia Real. Ela reforça que a atuação da pasta e o quanto o governo meritiense tem trabalhado em prol do público idoso é de extrema importância.



Os documentos necessários para participar dos atendimentos são: cartão do SUS, comprovante de residência e xerox da identidade.



As tendas funcionam das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Telefone para contato: 99808 7393.