Deputado estadual Valdecy da Saúde durante caminhada no Parque Novo Rio e Parque Araruama - Divulgação

Publicado 16/08/2022 21:27 | Atualizado 16/08/2022 21:52

A campanha eleitoral 2022 teve início nesta terça-feira, 16 de agosto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com uma grande caminhada nas regiões do Parque Novo Rio e Parque Araruama. O encontro reuniu aproximadamente 5 mil apoiadores.



Estiveram presentes no ato o candidato a deputado estadual Valdecy da Saúde, e outros três candidatos na disputa pela câmara federal, Bebeto, Dra. Letícia Costa e João da Padaria.



A jornada teve início em frete à casa de Valdecy, candidato à reeleição, localizada no Parque Araruama, bairro natal do representante. Durante o evento, Valdecy relembrou as dificuldades enfrentadas na eleição anterior e a virada de página na história da cidade.



“Todas essas pessoas estão aqui, pois acompanharam de perto os avanços e melhorias na qualidade de vida do povo de São João de Meriti. Tivemos atos de lealdade, posicionamento e postura com os moradores dessa cidade. Vamos continuar cuidando do nosso povo. Estamos conseguindo fazer uma transformação por completo na cidade e estamos só no início, ainda tem muito projeto para acontecer”, discursou Valdecy da Saúde.



“Todo início de campanha é muito emocionante. É um marco em nossa história. Ao todo serão 45 dias de luta e batalha. Tenho fé de que o nosso excelente representante Valdecy será o deputado estadual mais bem votado da história de São João de Meriti”, comentou o Prefeito Dr. João.



Cresce mais Meriti



Em abril deste ano, o município recebeu o maior programa de investimento em obras da cidade. Fruto da parceria e dedicação de Valdecy junto ao Governo do Estado. Entre outras aquisições, São João de Meriti ganhou o primeiro Complexo Esportivo, localizado no Parque Araruama e, em breve, o Centro Especializado em Reabilitação. A unidade será referência em reabilitação física e intelectual e contará com equipamentos modernos para garantir o melhor atendimento à população.



Outra novidade é o Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, localizado na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti. O projeto, de formação técnica e profissionalizante, é uma parceria com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e vai revolucionar o mercado de trabalho por meio da qualificação dos moradores do município e do entorno.



A propaganda eleitoral está liberada a partir de hoje (16). As eleições de 2022 ocorrerão no dia 2 de outubro.

Encontro reuniu aproximadamente 5 mil apoiadores Divulgação