Prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e representantes das mães dos alunos Divulgação/ PMSJM

Publicado 31/08/2022 22:39

Na manhã da última segunda -feira, 29, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, esteve reunido com as representantes das mães dos alunos da Escola Municipal Jansem Pereira de Melo, localizada no bairro Jardim Meriti, com direção da unidade e com a Secretaria de Educação.



A unidade tem 30 turmas. O objetivo do encontro foi melhorar, em todos os aspectos, as condições de estudo dos alunos.



“As mãezinhas são muito interessadas, temos trocado experiências e conversado muito. Vamos que vãos que essa garotada precisa estudar”. Disse Dr. João.