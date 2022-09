Estação de Trem Pavuna/São João de Meriti - Reprodução

Publicado 15/09/2022 21:02

A partir da próxima segunda-feira, 19 de setembro, o ramal Belford Roxo vai ganhar um trem expresso com destino à Central do Brasil.



O serviço realizará nove paradas nas estações Coelho da Rocha, Agostinho Porto, Pavuna/São João de Meriti, Mercadão de Madureira, Pilares, Triagem, Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil. Com isso serão nove estações a menos do que os trens paradores.



Entretanto, a Supervia ressalta que não pode garantir o cumprimento dessas grades em caso de imprevistos como furtos de cabos e vandalismos contra equipamentos de infraestrutura.



O serviço será prestado em dias úteis, por volta das 6h20.