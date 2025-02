CRAS do Éden realiza baile de carnaval da terceira idade - Gilberto Rocha

CRAS do Éden realiza baile de carnaval da terceira idadeGilberto Rocha

Publicado 26/02/2025 13:31 | Atualizado 26/02/2025 13:34

São João de Meriti - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Éden, em Meriti, realizou na tarde de terça-feira (25), um baile de Carnaval organizado pela professora de dança. O evento reuniu idosos e seus familiares, com o objetivo de promover a integração entre eles.

- O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Éden, em Meriti, realizou na tarde de terça-feira (25), umorganizado pela professora de dança. O evento reuniu idosos e seus familiares, com o objetivo de promover a integração entre eles.

“Muitos idosos ficam sozinhos em casa e, aqui, além da dança, eles socializam com outras pessoas. Isso é muito bom para eles”, comentou a coordenadora do CRAS, Luciene de Oliveira.



fotogaleria

Maria Borges, de 95 anos, era uma das mais animadas do baile. Demonstrando vigor e alegria por participar da atividade, ela afirmou: “Eu amo me divertir! Venho para as aulas de dança e ainda faço natação. Me sinto com a metade da minha idade”, comemorou Maria.

Aos 95 anos, Maria Borges, foi uma das mais animadas do baile demonstrando vigor e alegria Gilberto Rocha

Quem também destacou a importância da integração foi Jorgete de Andrade, frequentadora assídua do CRAS. “Aqui, criamos laços de amizade que levamos para fora das atividades. Sempre que preciso, sei que fiz muitas amizades neste lugar”, ressaltou Jorgete.