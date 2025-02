Bloquinho Itinerante, Oficinas, atrações prometem animar os foliões meritienses - Divulgação

Publicado 27/02/2025 07:50 | Atualizado 27/02/2025 11:46

São João de Meriti – O Shopping Grande Rio entra no clima do Carnaval com uma programação especial para toda a família. O evento promete encantar o público com atividades que vão desde Bloquinho e personagens itinerantes com bandinha até oficinas culturais e apresentações interativas em parceria com o SESC.

Nos dias 1º e 2 de março, os corredores do shopping ganham vida com os personagens da Animasom, que estarão acompanhados de uma bandinha superanimada. O bloquinho itinerante começará no ponto de encontro, próximo à Portaria A, das 15h às 18h.

Shopping Grande Rio entra no clima do Carnaval com programação especial Divulgação



Além disso, entre os dias 1º e 4 de março, o SESC marcará presença no shopping com uma programação diversificada. Oficinas de produção de adereços carnavalescos, atividades de educação ambiental e apresentações interativas são algumas das atrações disponíveis. A tradicional exposição "Vagão Virtual do Samba" também faz parte do evento, homenageando o movimento cultural do samba nos transportes ferroviários do Rio de Janeiro. Os pequenos foliões poderão ainda participar de oficinas de samba no pé e de confecção de máscaras.



Destaque também para a intervenção artística "Poesia de Alto Falante", na qual performers sobre pernas de pau recitam poesias escolhidas pelo público em meio ao clima festivo do Carnaval. Outra atração imperdível é o espetáculo "Colombina", inspirado na tradição das estátuas vivas. Para quem quer ainda mais animação, os blocos "Lamba Bloco" e "Trombloco" prometem não deixar ninguém parado, com muito axé e clássicos da MPB.



As atividades deste fim de semana vão acontecer nas áreas internas do Shopping – Próximo à Portaria A e Praça de alimentação. O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.