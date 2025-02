Ação aconteceu nas ruas de Vila Rosali e nos sinais de trânsito da Praça da Matriz - Divulgação/ PMSJM

Ação aconteceu nas ruas de Vila Rosali e nos sinais de trânsito da Praça da MatrizDivulgação/ PMSJM

Publicado 27/02/2025 10:23

São João de Meriti – Agentes do Posto de Saúde da Vila Rosali, em São João de Meriti, realizaram uma ação para conscientização sobre saúde. A iniciativa teve como objetivo informar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde ao longo do ano, especialmente no período do Carnaval.

A mobilização percorreu as ruas do bairro e finalizou na Praça da Matriz. “Esta é uma ação extramuros da Secretaria de Saúde, para conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde não apenas no período de Carnaval, mas durante todo o ano”, destacou a administradora do posto, Fabiana Araújo.



A administradora da USF Fabiana Araújo atendendo os moradores Divulgação/ PMSJM

Na base da ação, localizada na Rua Dr. Rubéns Farrula, foram realizados agendamentos de exames, aferição de pressão arterial e distribuição de preservativos para moradores, motoristas e passageiros dentro dos ônibus.

A atividade buscou facilitar o acesso da população a serviços básicos de saúde e promover a prevenção de doenças.