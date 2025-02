Equipe da Defesa Civil de Meriti, João Roberto (Robertinho), secretário Drigão e o especialista Maximilliano da Silveira - Divulgação/Defesa Civil de Meriti

Equipe da Defesa Civil de Meriti, João Roberto (Robertinho), secretário Drigão e o especialista Maximilliano da SilveiraDivulgação/Defesa Civil de Meriti

Publicado 27/02/2025 15:30 | Atualizado 27/02/2025 15:35

São João de Meriti – A cidade de São João de Meriti firmou uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) para combater as enchentes, um dos maiores problemas do município. A questão, que há anos preocupa a população, é uma das prioridades da atual gestão do prefeito Léo Vieira.

O projeto contará com a coordenação do professor Paulo Canedo, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe/UFRJ), em conjunto com o corpo técnico da prefeitura.



Secretário Drigão e o professor Paulo Canedo formalizaram a parceria Divulgação/Defesa Civil de Meriti

O secretário de Defesa Civil de São João de Meriti, Rodrigo Henriques (Drigão), esteve nesta quarta-feira (26) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para dar início ao convênio. Para Drigão, o convênio representa um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida dos meritienses.



“As enchentes históricas em nossa cidade são um grande desafio, e a Defesa Civil está empenhada em buscar os recursos necessários para solucionar esse grave problema”, afirmou.



A Defesa Civil da cidade já atua com o Plano Municipal de Proteção e Resiliência Urbana, que busca mapear áreas de macro e microdrenagem para a implementação de medidas preventivas.



A reunião contou ainda com a participação do engenheiro João Roberto (Robertinho) e de Maximilliano da Silveira, responsável pelo Sistema de Informações Geográficas Geoespaciais do município. O convênio busca viabilizar recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para ampliar as ações de prevenção da prefeitura.

A parceria tem o objetivo de desenvolver estratégias para enfrentar os riscos de enchentes Divulgação/Defesa Civil de Meriti