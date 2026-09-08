Valores arrecadados contribuem para o financiamento de políticas políticas em diferentes áreas do município - Divulgação: Gilberto Rocha

Valores arrecadados contribuem para o financiamento de políticas políticas em diferentes áreas do municípioDivulgação: Gilberto Rocha

Publicado 08/09/2026 17:28

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti já deu início ao programa de Anistia Fiscal 2026. A medida permite a regularização de débitos tributários de anos anteriores com descontos de até 100% nos juros e multas. O prazo para adesão vai até 21 de dezembro.

Podem ser incluídas dívidas de IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e autos de infração. Para participar, o contribuinte não pode ter débito tributário de 2026 vencido. O programa oferece três condições: pagamento à vista, com 100% de desconto nos juros e multas; quitação até dezembro de 2026, com desconto de 90%; ou parcelamento em até 24 vezes, com redução de 50%.

Os valores arrecadados contribuem para o financiamento de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e cultura.

prefeito de São João de Meriti, Léo Vieir a, comentou sobre a importância do programa. “A Anistia Fiscal ajuda os contribuintes a regularizarem suas dívidas e também contribui para que a Prefeitura continue investindo em diversas áreas como educação, saúde e infraestrutura. É mais um passo importante para continuar a transformação da nossa cidade”.

Locais de atendimento

A regularização de débitos não executados pode ser feita na Secretaria Municipal de Fazenda, na Avenida Presidente Lincoln, 899, 1º andar, ou no Poupa Tempo RJ - São João de Meriti, no Shopping Grande Rio. Para débitos executados, o atendimento é realizado na Procuradoria Geral de Dívida Ativa, na Avenida Presidente Lincoln, 1001. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Documentação necessária

Para o atendimento, pessoas físicas devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Pessoas jurídicas precisam apresentar CNPJ e documentação que comprove o vínculo do representante legal. Ter em mãos o número da inscrição municipal imobiliária ou mobiliária também agiliza o atendimento.