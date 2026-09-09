Prefeitura de São João de Meriti passou a usar o sistema do SEI para as atividades de governança municipal - Divulgação

Prefeitura de São João de Meriti passou a usar o sistema do SEI para as atividades de governança municipalDivulgação

Publicado 09/09/2026 15:50

São João de Meriti - O Governo do Rio avança na modernização da gestão pública no município de São João de Meriti . A cidade da Baixada Fluminense passou a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma que digitaliza processos administrativos e contribui para a oferta de serviços públicos com mais transparência, sustentabilidade e eficiência.

A implantação do SEI na prefeitura integra uma política de Estado adotada com o objetivo de reduzir a burocracia, um avanço na modernização da gestão administrativa. A medida proporciona mais integração, agilidade, eficiência aos fluxos internos e contribui para a melhoria dos serviços prestados à população. Além disso, a implantação do SEI reduz o uso de papel, contribuindo para economia de recursos e mais confiabilidade na gestão das informações.

A ação integra o Programa RJ Digital Municípios, iniciativa realizada por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital e do PRODERJ, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Desenvolvido pelo TRF4, o SEI é disponibilizado gratuitamente a estados e municípios que desejam dar passos concretos rumo à transformação digital.