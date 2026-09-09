Prefeitura de São João de Meriti passou a usar o sistema do SEI para as atividades de governança municipalDivulgação
Prefeitura de Meriti sanciona lei do pacto contra feminicídio
Meriti pela Vida das Mulheres’ reúne serviços públicos para prevenir a violência e ampliar a proteção às vítimas
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Governo do Rio avança na transformação digital em São João de Meriti
Município passa a utilizar o SEI, ferramenta que moderniza processos administrativos e facilita o acesso da população aos serviços públicos
Prefeitura de Meriti oferece até 100% de desconto em juros e multas para regularização de débitos
Anistia Fiscal 2026 permite quitar pendências de anos anteriores com condições especiais; prazo para adesão vai até 21 de dezembro
Pesquisa aponta 80% de aprovação da gestão de Léo Vieira em São João de Meriti
Levantamento do Instituto Factum ouviu mil moradores em levantamento sobre a administração municipal
Posto é interditado após fiscalização identificar combustível irregular
Estabelecimento também operava com inscrição estadual não habilitada e usava máquinas de cartão vinculadas a outro CNPJ
Polícia Civil prende dois por roubos de cargas de chope na Baixada
Segundo as investigações, suspeitos usavam nomes falsos para fazer pedidos e abordavam motoristas durante as entregas
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