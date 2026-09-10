Agentes do 21º BPM apreenderam pistolas, rádio e drogas em ação policial ocorrida em São João de Meriti - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 21º BPM apreenderam pistolas, rádio e drogas em ação policial ocorrida em São João de Meriti Reprodução/Polícia Militar

Publicado 10/09/2026 09:23

São João de Meriti - Dois suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, o tiroteio ocorreu depois que agentes do 21º BPM foram atacados a tiros durante uma abordagem na Rua Orquídeas.

De acordo com a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela região quando avistaram dois homens que estariam vendendo drogas. A PM informou que, no momento da abordagem, os agentes foram alvo de disparos e reagiram.

Após o confronto, os militares realizaram um cerco e avançaram pelo terreno, onde encontraram os dois suspeitos feridos. Ainda segundo a Polícia Militar, eles foram socorridos pelos próprios agentes e levados para uma unidade de pronto atendimento da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas. Uma delas era calibre 9 mm e estava com carregador e cinco munições. A outra, calibre .40, tinha carregador e quatro munições. Os policiais também recolheram um rádio comunicador e um cinto de guarnição com porta-carregador, carregador vazio e coldre.

Segundo a PM, foram apreendidas ainda 532 porções de drogas, sendo 180 papelotes de crack, 138 pinos de pó e 214 trouxinhas de maconha. O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado.