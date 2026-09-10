Agentes do 21° BPM apreenderam pistola, munições e drogas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 21° BPM apreenderam pistola, munições e drogas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense Reprodução/Polícia Militar

Publicado 10/09/2026 09:54

São João de Meriti - Um homem identificado como Vitor Gabriel Oliveira da Silva foi detido durante uma ação de policiais militares na Vila São João, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidas uma pistola, munições e drogas.

De acordo com a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 21º BPM faziam patrulhamento pela região quando identificaram pessoas que estariam envolvidas na venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, Vitor foi detido. A PM informou que os policiais encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9 mm com a numeração suprimida, além de 13 munições intactas e material entorpecente. A quantidade e o tipo das drogas apreendidas não foram informados.

O suspeito e o material recolhido foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.