Iniciativa inédita vai oferecer a primeira habilitação gratuita Categoria A, para motocicletas e similares, a moradores de baixa renda do municípioDivulgação
Prefeitura de Meriti lança programa de habilitação gratuita para motociclistas
Após o credenciamento de autoescolas, munícipes poderão se inscrever a partir de 30 de setembro
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Dois suspeitos de integrar milícia são presos em São João de Meriti
Homens são investigados por extorsões contra moradores e comerciantes no morro do Pau Branco
Homem é detido com pistola de numeração suprimida e drogas em São João de Meriti
Segundo a Polícia Militar, suspeito foi abordado durante patrulhamento na Vila São João
Dois suspeitos são baleados durante confronto com policiais em São João de Meriti
Segundo a PM, agentes foram atacados a tiros durante abordagem na Rua Orquídeas. Armas, rádio comunicador e drogas foram apreendidos
Prefeitura de Meriti sanciona lei do pacto contra feminicídio
Meriti pela Vida das Mulheres’ reúne serviços públicos para prevenir a violência e ampliar a proteção às vítimas
Governo do Rio avança na transformação digital em São João de Meriti
Município passa a utilizar o SEI, ferramenta que moderniza processos administrativos e facilita o acesso da população aos serviços públicos
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