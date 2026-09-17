Suspeito foi encontrado em UPA de São João de Meriti após fugir de confronto com políciais civis Reprodução/Polícia Civil

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Aline Martins
Heleno Correa de Oliveira foi preso em flagrante após ser localizado ferido em uma unidade de saúde de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de participar de um ataque a tiros contra agentes da 64ª DP durante uma ação na região conhecida como Trio de Ouro.
De acordo com a corporação, a operação foi realizada após o setor de inteligência obter informações sobre a atuação do tráfico de drogas na localidade. Durante o deslocamento em uma viatura descaracterizada, os policiais teriam sido surpreendidos por homens armados, que efetuaram disparos contra a equipe. Os agentes reagiram.
Suspeito foi localizado após buscar atendimento
Ainda segundo a Polícia Civil, Heleno, que vestia um casaco marrom, foi atingido durante o confronto e fugiu em direção a uma área de mata com outros suspeitos. Nas buscas realizadas posteriormente, os agentes encontraram um rádio transmissor ligado e, conforme a corporação, sintonizado em uma frequência utilizada pelo tráfico local.
Mais tarde, a equipe recebeu a informação de que um homem ferido por disparo de arma de fogo havia procurado atendimento no PAM de São João de Meriti. No local, os policiais identificaram Heleno e afirmaram que ele usava as mesmas roupas observadas durante o confronto.
O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais e permaneceu sob custódia. Posteriormente, foi encaminhado para transferência hospitalar para atendimento médico.
A Polícia Civil também apreendeu o rádio transmissor e as roupas que, segundo a investigação, eram usadas pelo suspeito durante o confronto. O caso continua sendo investigado pela 64ª DP (São João de Meriti). A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.