Agentes do 21º BPM apreenderam drogas, pistola, carregador, munições, rádios e moto roubada - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 21º BPM apreenderam drogas, pistola, carregador, munições, rádios e moto roubadaReprodução/Polícia Militar

Publicado 21/09/2026 17:57

Um homem foi preso por policiais militares durante um patrulhamento em Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação de agentes do 21º BPM, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, um carregador, munições e dois rádios transmissores.

Com o suspeito, também foram encontradas 145 trouxinhas de maconha, 124 frascos de “cheirinho da loló” e 688 pedras de crack. Ao todo, foram apreendidas 957 porções e frascos de drogas. Uma motocicleta foi recuperada durante a ocorrência. De acordo com a PM, uma consulta apontou que o veículo era produto de roubo.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.