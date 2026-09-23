Entre os objetivos está a redução do calor urbano extremo - Divulgação

Entre os objetivos está a redução do calor urbano extremoDivulgação

Publicado 23/09/2026 19:23

São João de Meriti, na Baixada Fluminense , foi classificado no resultado preliminar do Edital FNMA nº 1/2026, da iniciativa ArborizaCidades, promovida pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). A proposta apresentada pelo município recebeu 65 pontos no processo de avaliação. O resultado definitivo está previsto para ser divulgado até 20 de outubro.

A iniciativa federal busca apoiar projetos voltados à ampliação da arborização urbana e à adaptação das cidades aos efeitos das mudanças climáticas. Entre os objetivos estão a redução do calor urbano extremo e a melhoria das condições ambientais nos espaços públicos.

A classificação obtida por São João de Meriti ainda é preliminar e representa uma das etapas do processo seletivo. Portanto, o resultado divulgado até o momento não corresponde à definição final do edital.

Edital prevê apoio a projetos de arborização

O ArborizaCidades integra o Plano Nacional de Arborização Urbana e o Programa Cidades Verdes Resilientes. O edital prevê apoio financeiro para projetos relacionados à arborização urbana e a medidas de adaptação às mudanças climáticas.

A ampliação da presença de árvores nas áreas urbanizadas pode contribuir para questões como conforto térmico, redução de ilhas de calor e melhoria das condições ambientais dos espaços públicos.

São João de Meriti concorre no processo com uma proposta elaborada dentro das ações ambientais desenvolvidas no município. A pontuação de 65 pontos garantiu a classificação da cidade nesta fase preliminar da seleção.

O material divulgado pela prefeitura não informa o valor do recurso solicitado pelo município, o montante que poderá ser recebido caso a proposta seja contemplada definitivamente nem quais intervenções específicas seriam financiadas com os recursos do edital.

Município afirma que já executa ações de plantio

Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, a participação no edital ocorre em paralelo às ações de arborização que já estão sendo realizadas no município pela Secretaria Municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal.

A administração municipal afirma que o trabalho inclui planejamento, definição de metas e execução de plantios. A classificação no edital federal é apontada pela prefeitura como uma possibilidade de ampliar as iniciativas relacionadas à arborização e à preparação da cidade para os efeitos das mudanças climáticas.

O secretário municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Antonio Marcos Barreto, afirmou que São João de Meriti apresenta uma necessidade histórica de ampliar a arborização.

“São João de Meriti sempre teve uma enorme necessidade de arborização. A diferença é que hoje temos planejamento e, principalmente, execução. Estamos plantando, estabelecendo metas e transformando planejamento em ação”, declarou.

Segundo o secretário, a estratégia adotada pelo município busca diminuir esse déficit e preparar a cidade para enfrentar impactos associados às mudanças climáticas.

“Cada árvore plantada significa um passo para reduzir um déficit histórico e preparar nossa cidade para os efeitos das mudanças climáticas. A classificação nesse edital nacional mostra que estamos no caminho de construir uma nova realidade ambiental na cidade”, acrescentou Barreto.

Arborização é associada à redução do calor urbano

O edital no qual São João de Meriti foi classificado tem entre seus focos o enfrentamento do calor urbano extremo. A arborização é uma das estratégias utilizadas para ampliar áreas de sombra e reduzir os efeitos das altas temperaturas em regiões densamente urbanizadas.

A proposta está inserida em uma política federal que relaciona a ampliação das áreas verdes à capacidade de adaptação das cidades às mudanças climáticas.

No caso de São João de Meriti, a Secretaria Municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal é responsável pelas ações locais relacionadas à iniciativa.

A prefeitura sustenta que os plantios já estão em andamento, embora o material divulgado não apresente números sobre a quantidade de árvores plantadas até agora, os locais atendidos ou as metas estabelecidas para os próximos meses.

Resultado definitivo deve sair até outubro

A classificação com 65 pontos não encerra o processo de seleção. O resultado divulgado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente é preliminar, e ainda haverá uma definição final sobre as propostas participantes.

De acordo com o cronograma informado, a publicação do resultado definitivo está prevista para ocorrer até 20 de outubro. Somente após a conclusão das etapas do edital será possível conhecer a situação final da proposta apresentada por São João de Meriti.

Caso avance nas etapas previstas, o município poderá contar com apoio dentro de uma iniciativa voltada à arborização urbana e à adaptação climática. Até a divulgação do resultado definitivo, a proposta permanece classificada na fase preliminar do processo seletivo.