Roda de conversa sobre doação e transplantes de órgãos e tecidos no auditório do Centro Cultural MeritienseDivulgação
Meriti debate critérios e procedimentos para doação de órgãos e transplantes
Encontro reuniu profissionais de saúde e convidados para esclarecer o processo de doação e reforçar a importância da decisão familiar
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Prefeitura lamenta morte de servidor em ataque em São João de Meriti
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