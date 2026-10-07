Roda de conversa sobre doação e transplantes de órgãos e tecidos no auditório do Centro Cultural Meritiense - Divulgação

Roda de conversa sobre doação e transplantes de órgãos e tecidos no auditório do Centro Cultural MeritienseDivulgação

Publicado 07/10/2026 09:29

Critérios, procedimentos e orientações relacionados à doação de órgãos e tecidos para transplantes foram discutidos durante uma roda de conversa promovida pela Prefeitura de São João de Meriti . O encontro, realizado no auditório do Centro Cultural Meritiense, reuniu profissionais de saúde e convidados para ampliar o conhecimento sobre o processo e destacar o papel do diálogo familiar na decisão de autorizar uma doação.

A atividade foi organizada pela Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (E-Dott), ligada à Superintendência Municipal de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde. Participaram do encontro os profissionais Flávio do Espírito Santo, Daniela Silva, Sandro Montezano, Patrícia Lamiz, Reusa Dutra e Priscila Silva.

Durante a programação, os participantes receberam informações sobre diferentes aspectos relacionados à doação de órgãos e tecidos e aos transplantes. A iniciativa também buscou esclarecer dúvidas e estimular que o assunto seja discutido entre familiares, principalmente diante da importância dessa conversa para o processo de doação.

Diálogo familiar foi destacado durante encontro

A superintendente municipal de Enfermagem, Vanessa Vieira, ressaltou que a doação de órgãos ainda é um tema sensível e defendeu a ampliação do debate para além dos profissionais que atuam na área da saúde.

Segundo Vanessa, a roda de conversa permitiu reunir trabalhadores do setor e pessoas de outras áreas para compartilhar informações e experiências. Ela também chamou atenção para o número de pacientes que aguardam pela possibilidade de receber um órgão ou tecido.

“É um assunto sensível, mas que precisa ser conversado em casa, porque existe um número gigantesco de pessoas esperando por um sim. Enquanto houver alguém vivendo por uma decisão de amor, a vida continua”, afirmou a superintendente.

A roda de conversa integra as ações municipais de orientação sobre o tema e, segundo a prefeitura, busca fortalecer o acesso à informação sobre doação e transplantes. A proposta é incentivar que as famílias conversem previamente sobre o assunto e conheçam melhor os procedimentos envolvidos em uma eventual doação.