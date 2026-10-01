Polícia Civil faz diligências para investigar assassinato de Márcio Barros Freitas, servidor da Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

Polícia Civil faz diligências para investigar assassinato de Márcio Barros Freitas, servidor da Prefeitura de São João de MeritiDivulgação

Publicado 01/10/2026 10:29





A principal linha de investigação é de que Márcio tenha sido vítima de uma execução. Ele estava dentro do carro que dirigia quando foi atingido por vários disparos. O veículo ficou com diversas marcas de tiros. Durante o ataque, uma segunda pessoa também foi baleada e precisou ser socorrida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou presos.



Além de confirmar que Márcio trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura divulgou que segue acompanhando o atendimento prestado a Gilson Tranquilino da Costa, de 35 anos, atingido durante o mesmo ataque. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Gilson deu entrada no Hospital Municipal de São João de Meriti por volta das 17h de quarta-feira, com ferimento provocado por projétil de arma de fogo. Ele permanece em acompanhamento pela equipe médica. O estado de saúde não foi informado.



De acordo com testemunhas, Gilson vive em situação de rua e passava pelo local no momento dos disparos. As informações divulgadas até agora não indicam que ele tivesse qualquer relação com Márcio ou com a ação criminosa.



Investagação sendo realizada A Prefeitura de São João de Meriti lamentou a morte de Márcio Barros Freitas, servidor da Secretaria Municipal de Saúde assassinado a tiros na tarde da última quarta-feira (30) , em Vilar dos Teles. Em nota, a administração municipal confirmou que ele integrava o quadro de funcionários da pasta. O homicídio está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que trabalha para esclarecer a dinâmica e a motivação do ataque.A principal linha de investigação é de que Márcio tenha sido vítima de uma execução. Ele estava dentro do carro que dirigia quando foi atingido por vários disparos. O veículo ficou com diversas marcas de tiros. Durante o ataque, uma segunda pessoa também foi baleada e precisou ser socorrida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou presos.Além de confirmar que Márcio trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura divulgou que segue acompanhando o atendimento prestado a Gilson Tranquilino da Costa, de 35 anos, atingido durante o mesmo ataque. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Gilson deu entrada no Hospital Municipal de São João de Meriti por volta das 17h de quarta-feira, com ferimento provocado por projétil de arma de fogo. Ele permanece em acompanhamento pela equipe médica. O estado de saúde não foi informado.De acordo com testemunhas, Gilson vive em situação de rua e passava pelo local no momento dos disparos. As informações divulgadas até agora não indicam que ele tivesse qualquer relação com Márcio ou com a ação criminosa.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados no fim da tarde de quarta-feira após receberem informações sobre disparos de arma de fogo em Vilar dos Teles.



Após a constatação do homicídio, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Agentes estiveram ontem no local do crime, realizaram a perícia e colheram depoimentos de quem passava pelo local. Nesta quinta-feira (1), uma equipe da especializada vai até o local de trabalho da vítima para colher mais depoimentos sobre a rotina da vítima e tentar apurar se havia possíves ameaças contra ele.

Outra frente da investigação policial deve buscar imagens de câmeras da região para entender melhor como foi a dinamica do crime e tentar a identificação dos autores do assassinato.

Como foi o crime



Márcio Barros Freitas foi assassinado no fim da tarde de quarta-feira, enquanto estava dentro do carro em Vilar dos Teles. A quantidade de marcas de tiros no veículo é um dos elementos do cenário encontrado após o ataque. As circunstâncias em que os criminosos se aproximaram e efetuaram os disparos ainda não foram detalhadas pelas autoridades.



A DHBF trabalha com a hipótese de execução e busca esclarecer o que motivou o assassinato, além de identificar os autores. Até agora, a Polícia Civil não informou quantas pessoas participaram da ação, se algum veículo foi utilizado pelos criminosos ou qual teria sido a rota de fuga.

