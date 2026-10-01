Polícia Civil faz diligências para investigar assassinato de Márcio Barros Freitas, servidor da Prefeitura de São João de MeritiDivulgação
A principal linha de investigação é de que Márcio tenha sido vítima de uma execução. Ele estava dentro do carro que dirigia quando foi atingido por vários disparos. O veículo ficou com diversas marcas de tiros. Durante o ataque, uma segunda pessoa também foi baleada e precisou ser socorrida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou presos.
Além de confirmar que Márcio trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura divulgou que segue acompanhando o atendimento prestado a Gilson Tranquilino da Costa, de 35 anos, atingido durante o mesmo ataque. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Gilson deu entrada no Hospital Municipal de São João de Meriti por volta das 17h de quarta-feira, com ferimento provocado por projétil de arma de fogo. Ele permanece em acompanhamento pela equipe médica. O estado de saúde não foi informado.
De acordo com testemunhas, Gilson vive em situação de rua e passava pelo local no momento dos disparos. As informações divulgadas até agora não indicam que ele tivesse qualquer relação com Márcio ou com a ação criminosa.
Investagação sendo realizada
Após a constatação do homicídio, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Agentes estiveram ontem no local do crime, realizaram a perícia e colheram depoimentos de quem passava pelo local. Nesta quinta-feira (1), uma equipe da especializada vai até o local de trabalho da vítima para colher mais depoimentos sobre a rotina da vítima e tentar apurar se havia possíves ameaças contra ele.
Márcio Barros Freitas foi assassinado no fim da tarde de quarta-feira, enquanto estava dentro do carro em Vilar dos Teles. A quantidade de marcas de tiros no veículo é um dos elementos do cenário encontrado após o ataque. As circunstâncias em que os criminosos se aproximaram e efetuaram os disparos ainda não foram detalhadas pelas autoridades.
A DHBF trabalha com a hipótese de execução e busca esclarecer o que motivou o assassinato, além de identificar os autores. Até agora, a Polícia Civil não informou quantas pessoas participaram da ação, se algum veículo foi utilizado pelos criminosos ou qual teria sido a rota de fuga.
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