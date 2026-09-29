Cerca de 20 mil cães e gatos foram imunizados contra a raiva em mais de 40 pontos na cidade. - Divulgação

Cerca de 20 mil cães e gatos foram imunizados contra a raiva em mais de 40 pontos na cidade.Divulgação

Publicado 29/09/2026 10:28

Cerca de 20 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva durante o Dia D de vacinação antirrábica realizado no último fim de semana, em São João de Meriti. A campanha contou com mais de 40 pontos de imunização espalhados pelo município e ocorreu paralelamente à primeira edição do Amigo Pet Itinerante, que ofereceu serviços gratuitos aos animais na Praça Iracema Campos, na Vila Norma.

A mobilização foi promovida pelas secretarias municipais de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal e de Saúde. Além de ampliar o acesso à vacina antirrábica, a programação buscou reunir outros cuidados destinados aos animais de estimação.

Atendimento veterinário e cuidados gratuitos

Na Praça Iracema Campos, os tutores tiveram acesso a atendimento veterinário, corte de unhas, limpeza de ouvidos e tosa higiênica. Segundo a Prefeitura, a proposta do Amigo Pet Itinerante é levar os serviços de bem-estar animal para diferentes regiões da cidade.

O secretário municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Antonio Marcos Barreto, afirmou que a iniciativa pretende aproximar os atendimentos da população e estimular a manutenção dos cuidados com os animais, incluindo a vacinação.

A subsecretária municipal de Bem-Estar Animal, Keila Moraes, acompanhou as atividades na Vila Norma. De acordo com ela, a realização simultânea das ações permitiu oferecer outros serviços aos animais enquanto os tutores procuravam os pontos de vacinação contra a raiva.

Tutores aproveitam ação na Vila Norma

Entre os moradores que participaram da programação estava Gisélia Neves, que levou o cão Bruce para ser vacinado e passar por uma tosa higiênica. Ela avaliou positivamente a oferta gratuita dos serviços e destacou a importância das orientações repassadas durante o atendimento.

A moradora Lindacy Santos também participou da ação acompanhada da cadela La Toya Jackson. Além da vacinação antirrábica, o animal passou por corte de unhas e limpeza de ouvidos.

Lindacy ressaltou que iniciativas desse tipo são uma oportunidade para os tutores manterem os cuidados com cães e gatos em dia. A campanha realizada no sábado concentrou a vacinação em dezenas de locais de São João de Meriti, enquanto a programação na Praça Iracema Campos reuniu imunização, orientação e serviços de cuidados aos animais.