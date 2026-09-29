Cerca de 20 mil cães e gatos foram imunizados contra a raiva em mais de 40 pontos na cidade.Divulgação
Dia D vacina cerca de 20 mil cães e gatos contra a raiva em Meriti
Ação ocorreu em mais de 40 pontos do município e teve ainda serviços veterinários gratuitos
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