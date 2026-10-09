Davi atingiu a pontuação exigida e garantiu participação na segunda fase, realizada em 30 de setembro - Divulgação

Davi atingiu a pontuação exigida e garantiu participação na segunda fase, realizada em 30 de setembroDivulgação

Publicado 09/10/2026 12:16 | Atualizado 09/10/2026 12:21

O estudante Davi Miguel Godoy Amorim, de 15 anos, morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense , alcançou a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática em Libras (OBM-Libras). Aluno do 9º ano da Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa, no bairro Engenheiro Belford, ele se tornou o primeiro estudante surdo do município a participar da competição, que apresenta questões matemáticas em Língua Brasileira de Sinais.

A classificação foi conquistada após a primeira etapa, realizada em 2 de setembro. Na ocasião, os participantes precisaram responder a dez questões apresentadas em Libras. Para avançar, era necessário acertar pelo menos oito perguntas.

Davi atingiu a pontuação exigida e garantiu participação na segunda fase, realizada em 30 de setembro. Diferentemente da etapa inicial, a nova prova foi composta por duas questões discursivas, que exigiram dos estudantes a apresentação das respostas.

O resultado dessa fase está previsto para ser divulgado em 28 de outubro. Até lá, o aluno aguarda a avaliação de seu desempenho na competição nacional.

Trajetória escolar e acompanhamento pedagógico

A participação de Davi na olimpíada também mobilizou profissionais que acompanharam sua formação na rede municipal de ensino. Entre eles está a professora Angélica Mendonça, responsável pelo acompanhamento do estudante entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a educadora, o interesse demonstrado pelo aluno desde os primeiros anos escolares já fazia parte de sua trajetória de aprendizagem. “Desde os primeiros anos, ele sempre demonstrou interesse em aprender. É muito gratificante acompanhar essa conquista”, afirmou Angélica.

A diretora Denize Souza também destacou o percurso educacional do estudante e a participação dos profissionais envolvidos em sua formação. “É uma alegria ver o Davi chegando tão longe. Essa conquista é dele, mas também de todos que fizeram parte da sua caminhada”, declarou.

Projeto para estudantes surdos

O atendimento educacional aos alunos surdos em São João de Meriti é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE).

Entre as iniciativas oferecidas está o Projeto Surdos, que reúne atividades voltadas ao desenvolvimento e à aprendizagem dos estudantes. A programação inclui experiências em laboratório de ciências, passeios pedagógicos e atividades musicais e esportivas.

De acordo com a secretaria, essas ações fazem parte das estratégias de Educação Especial destinadas a ampliar as oportunidades de participação dos alunos nas atividades escolares.

A secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, afirmou que a classificação de Davi evidencia a importância do acesso a recursos e oportunidades educacionais. “Essa conquista mostra que, quando oferecemos as condições e as oportunidades necessárias, nossos estudantes podem ir cada vez mais longe. O Davi representa o potencial da nossa rede municipal”, destacou.

A expectativa agora é pela divulgação dos resultados da segunda fase, marcada para 28 de outubro, quando será conhecido o desempenho do estudante na nova etapa da olimpíada.