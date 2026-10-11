Policiais de Meriti apreendem drogas em imóvel na Zona Sudoeste do Rio

Policiais civis de Meriti apreenderam drogas em imóvel de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidadeReprodução/Polícia Civil
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes abordaram o entregador e, durante a verificação do pacote, encontraram uma substância em pó de coloração rosa, com características semelhantes às da droga sintética conhecida como Tuci, também chamada de “cocaína rosa”. O material estava acondicionado em uma embalagem identificada como medicamento de uso controlado.
A descoberta levou os policiais a aprofundarem as investigações para identificar a origem da encomenda e o local de onde havia sido retirada. A partir dos dados levantados, os agentes realizaram diligências em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da capital fluminense.
Imagens de condomínio ajudaram na investigação
Durante o trabalho de apuração, os policiais tiveram acesso a imagens do sistema de monitoramento de um condomínio residencial. Com base nas gravações, a equipe conseguiu identificar o veículo utilizado na entrega e avançou até o imóvel relacionado ao caso.
No local, os agentes encontraram diversos materiais que agora serão analisados no âmbito da investigação. Entre os itens apreendidos estavam substâncias sintéticas, recipientes de cetamina, medicamentos sujeitos a controle especial e esteroides anabolizantes.
Todo o material foi recolhido para a adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Civil busca esclarecer a procedência dos produtos, as condições de armazenamento e eventual manipulação das substâncias, além de identificar como os itens eram distribuídos.
A presença de medicamentos controlados e de produtos com possíveis irregularidades também levou os investigadores a apurar a eventual prática de crimes relacionados à falsificação, corrupção ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.
Polícia investiga outros possíveis envolvidos
Além das suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, a investigação busca esclarecer a participação de um homem identificado apenas como Gabriel nas informações divulgadas pela corporação. A identidade completa dele e sua eventual atuação no esquema ainda precisam ser esclarecidas pelos investigadores.
A Polícia Civil também trabalha para identificar possíveis outras pessoas envolvidas na atividade investigada e determinar a extensão da distribuição dos materiais encontrados.
Até o momento, as informações divulgadas pela corporação não detalham a quantidade exata de substâncias apreendidas, o valor estimado dos produtos ou a eventual existência de prisões relacionadas à operação.
O caso segue sob investigação da 64ª DP, em São João de Meriti. Os agentes pretendem reunir novos elementos para esclarecer a origem dos materiais, a possível rede de distribuição e a responsabilidade dos envolvidos.
A apuração também deverá determinar se os medicamentos e demais substâncias eram destinados à comercialização irregular e se houve falsificação ou adulteração dos produtos encontrados no imóvel.
As suspeitas criminais permanecem em fase de investigação, e a eventual responsabilização dos envolvidos dependerá da análise das provas e dos procedimentos legais cabíveis.
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