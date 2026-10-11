Policiais civis de Meriti apreenderam drogas em imóvel de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidade - Reprodução/Polícia Civil

Policiais civis de Meriti apreenderam drogas em imóvel de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidadeReprodução/Polícia Civil

Publicado 11/10/2026 15:55

Policiais de Meriti apreendem drogas em imóvel na Zona Sudoeste do Rio Reprodução/Polícia Civil

Durante o trabalho de apuração, os policiais tiveram acesso a imagens do sistema de monitoramento de um condomínio residencial. Com base nas gravações, a equipe conseguiu identificar o veículo utilizado na entrega e avançou até o imóvel relacionado ao caso.No local, os agentes encontraram diversos materiais que agora serão analisados no âmbito da investigação. Entre os itens apreendidos estavam substâncias sintéticas, recipientes de cetamina, medicamentos sujeitos a controle especial e esteroides anabolizantes.Todo o material foi recolhido para a adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Civil busca esclarecer a procedência dos produtos, as condições de armazenamento e eventual manipulação das substâncias, além de identificar como os itens eram distribuídos.A presença de medicamentos controlados e de produtos com possíveis irregularidades também levou os investigadores a apurar a eventual prática de crimes relacionados à falsificação, corrupção ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.Além das suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, a investigação busca esclarecer a participação de um homem identificado apenas como Gabriel nas informações divulgadas pela corporação. A identidade completa dele e sua eventual atuação no esquema ainda precisam ser esclarecidas pelos investigadores.A Polícia Civil também trabalha para identificar possíveis outras pessoas envolvidas na atividade investigada e determinar a extensão da distribuição dos materiais encontrados.Até o momento, as informações divulgadas pela corporação não detalham a quantidade exata de substâncias apreendidas, o valor estimado dos produtos ou a eventual existência de prisões relacionadas à operação.O caso segue sob investigação da 64ª DP, em São João de Meriti. Os agentes pretendem reunir novos elementos para esclarecer a origem dos materiais, a possível rede de distribuição e a responsabilidade dos envolvidos.A apuração também deverá determinar se os medicamentos e demais substâncias eram destinados à comercialização irregular e se houve falsificação ou adulteração dos produtos encontrados no imóvel.As suspeitas criminais permanecem em fase de investigação, e a eventual responsabilização dos envolvidos dependerá da análise das provas e dos procedimentos legais cabíveis.