Em Nova Iguaçu, um fuzil e drogas foram apreendidos em ação da Polícia Militar contra o tráficoDivulgação / PMERJ
A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), por volta das 6h20. De acordo com o registro policial, os militares perceberam a presença de um indivíduo que chamou a atenção da equipe e decidiram realizar uma revista pessoal.
Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma, o equipamento de comunicação e uma quantidade de drogas que ainda não havia sido contabilizada até a elaboração do registro.
Ocorrência encaminhada à 64ª DP
A Polícia Militar registrou inicialmente a ocorrência como tráfico ilícito de entorpecentes. No entanto, o procedimento ainda estava em andamento, sem confirmação sobre a quantidade e os tipos de drogas apreendidas. Não foram divulgadas informações sobre a identificação do suspeito, nem confirmação de prisão.
Fuzil apreendido e dois presos em Nova Iguaçu
Segundo a Polícia Militar, além do armamento e dos entorpecentes, os agentes apreenderam um rádio transmissor, capas de colete balístico e dinheiro em espécie. A corporação não informou a quantidade de drogas encontrada nem o valor recolhido durante a operação.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias das prisões, a identidade dos suspeitos ou a delegacia responsável pelo registro da ocorrência. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.
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