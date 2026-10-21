Em Nova Iguaçu, um fuzil e drogas foram apreendidos em ação da Polícia Militar contra o tráfico - Divulgação / PMERJ

Em Nova Iguaçu, um fuzil e drogas foram apreendidos em ação da Polícia Militar contra o tráficoDivulgação / PMERJ

Publicado 21/10/2026 08:42 | Atualizado 21/10/2026 08:42





A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), por volta das 6h20. De acordo com o registro policial, os militares perceberam a presença de um indivíduo que chamou a atenção da equipe e decidiram realizar uma revista pessoal.



Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma, o equipamento de comunicação e uma quantidade de drogas que ainda não havia sido contabilizada até a elaboração do registro. Policiais militares do 21º BPM apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e material entorpecente durante uma abordagem na manhã desta quarta-feira (21), na Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o material foi encontrado com um homem abordado durante patrulhamento na Avenida Coronel Raimundo Sampaio.A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), por volta das 6h20. De acordo com o registro policial, os militares perceberam a presença de um indivíduo que chamou a atenção da equipe e decidiram realizar uma revista pessoal.Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma, o equipamento de comunicação e uma quantidade de drogas que ainda não havia sido contabilizada até a elaboração do registro.

Ocorrência encaminhada à 64ª DP



O caso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti), onde a autoridade policial deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e adotar as medidas legais cabíveis.



A Polícia Militar registrou inicialmente a ocorrência como tráfico ilícito de entorpecentes. No entanto, o procedimento ainda estava em andamento, sem confirmação sobre a quantidade e os tipos de drogas apreendidas. Não foram divulgadas informações sobre a identificação do suspeito, nem confirmação de prisão.

Fuzil apreendido e dois presos em Nova Iguaçu



Uma operação de inteligência realizada por policiais militares do 20º BPM (Mesquita) terminou com dois suspeitos presos e a apreensão de um fuzil, drogas e outros materiais na madrugada desta quarta-feira (21), na comunidade do Sem Terra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Militar, além do armamento e dos entorpecentes, os agentes apreenderam um rádio transmissor, capas de colete balístico e dinheiro em espécie. A corporação não informou a quantidade de drogas encontrada nem o valor recolhido durante a operação.



Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias das prisões, a identidade dos suspeitos ou a delegacia responsável pelo registro da ocorrência. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.