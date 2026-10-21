Em Nova Iguaçu, um fuzil e drogas foram apreendidos em ação da Polícia Militar contra o tráficoDivulgação / PMERJ

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Aline Martins
Policiais militares do 21º BPM apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e material entorpecente durante uma abordagem na manhã desta quarta-feira (21), na Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o material foi encontrado com um homem abordado durante patrulhamento na Avenida Coronel Raimundo Sampaio.

A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), por volta das 6h20. De acordo com o registro policial, os militares perceberam a presença de um indivíduo que chamou a atenção da equipe e decidiram realizar uma revista pessoal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma, o equipamento de comunicação e uma quantidade de drogas que ainda não havia sido contabilizada até a elaboração do registro.

Ocorrência encaminhada à 64ª DP

O caso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti), onde a autoridade policial deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e adotar as medidas legais cabíveis. 

A Polícia Militar registrou inicialmente a ocorrência como tráfico ilícito de entorpecentes. No entanto, o procedimento ainda estava em andamento, sem confirmação sobre a quantidade e os tipos de drogas apreendidas. Não foram divulgadas informações sobre a identificação do suspeito, nem confirmação de prisão.

Fuzil apreendido e dois presos em Nova Iguaçu

Uma operação de inteligência realizada por policiais militares do 20º BPM (Mesquita) terminou com dois suspeitos presos e a apreensão de um fuzil, drogas e outros materiais na madrugada desta quarta-feira (21), na comunidade do Sem Terra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, além do armamento e dos entorpecentes, os agentes apreenderam um rádio transmissor, capas de colete balístico e dinheiro em espécie. A corporação não informou a quantidade de drogas encontrada nem o valor recolhido durante a operação.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias das prisões, a identidade dos suspeitos ou a delegacia responsável pelo registro da ocorrência. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.