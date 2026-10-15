Suspeitos presos em São João de MEriti foram autuados por tráfico de drogasDivulgação
Em Meriti, agentes da Polícia Civil foram a dois endereços apontados como locais de comercialização de entorpecentes. No primeiro, dois homens foram detidos em flagrante. Em seguida, a equipe se deslocou para outro imóvel, onde encontrou o terceiro suspeito e apreendeu drogas e um rádio transmissor, supostamente utilizado para acompanhar a movimentação policial.
Durante a abordagem, um homem armado atirou contra os agentes e fugiu por uma área de difícil acesso. Houve confronto e um dos detidos foi baleado. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado a uma unidade de saúde sob escolta policial.
Um dos presos já era procurado pela Justiça
Segundo a Polícia Civil, o suspeito ferido tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece internado sob custódia, enquanto os outros dois presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde aguardam audiência de custódia.
Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As identidades não foram divulgadas oficialmente. O material recolhido durante a operação foi encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli para análise. A quantidade exata de entorpecentes dependerá do resultado da pesagem oficial.
Polícia busca suspeito que fugiu durante a operação
A 64ª DP continua as investigações para localizar o homem que escapou após disparar contra os policiais. Os agentes também procuram identificar possíveis fornecedores de drogas e outros envolvidos na comercialização de entorpecentes na comunidade.
De acordo com as informações divulgadas, o confronto provocou apreensão entre moradores e comerciantes da região. Apesar dos disparos, não foram registrados bloqueios permanentes de vias ou interrupções nas linhas municipais de ônibus.
Suspeito também é preso com drogas em Mesquita
A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.
A defesa dos suspeitos presos nas duas ações policiais foram procuradas, mas não localizadas até o fechamento da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.
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