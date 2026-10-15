Suspeitos presos em São João de MEriti foram autuados por tráfico de drogas - Divulgação

Suspeitos presos em São João de MEriti foram autuados por tráfico de drogasDivulgação

Publicado 15/10/2026 10:47





Em Meriti, agentes da Polícia Civil foram a dois endereços apontados como locais de comercialização de entorpecentes. No primeiro, dois homens foram detidos em flagrante. Em seguida, a equipe se deslocou para outro imóvel, onde encontrou o terceiro suspeito e apreendeu drogas e um rádio transmissor, supostamente utilizado para acompanhar a movimentação policial.



Durante a abordagem, um homem armado atirou contra os agentes e fugiu por uma área de difícil acesso. Houve confronto e um dos detidos foi baleado. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado a uma unidade de saúde sob escolta policial.



Um dos presos já era procurado pela Justiça



Segundo a Polícia Civil, o suspeito ferido tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece internado sob custódia, enquanto os outros dois presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde aguardam audiência de custódia.



Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As identidades não foram divulgadas oficialmente. O material recolhido durante a operação foi encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli para análise. A quantidade exata de entorpecentes dependerá do resultado da pesagem oficial.



Polícia busca suspeito que fugiu durante a operação



A 64ª DP continua as investigações para localizar o homem que escapou após disparar contra os policiais. Os agentes também procuram identificar possíveis fornecedores de drogas e outros envolvidos na comercialização de entorpecentes na comunidade.



De acordo com as informações divulgadas, o confronto provocou apreensão entre moradores e comerciantes da região. Apesar dos disparos, não foram registrados bloqueios permanentes de vias ou interrupções nas linhas municipais de ônibus.



Suspeito também é preso com drogas em Mesquita

Quatro homens foram presos, entre a noite da última quarta-feira e esta quinta-feira (15), durante ações policiais contra o tráfico de drogas na Baixada Fluminense . Uma das ações ocorreu na Comunidade da Linha, em São João de Meriti, e a outra na comundiade das Casinhas, em Mesquita.Em Meriti, agentes da Polícia Civil foram a dois endereços apontados como locais de comercialização de entorpecentes. No primeiro, dois homens foram detidos em flagrante. Em seguida, a equipe se deslocou para outro imóvel, onde encontrou o terceiro suspeito e apreendeu drogas e um rádio transmissor, supostamente utilizado para acompanhar a movimentação policial.Durante a abordagem, um homem armado atirou contra os agentes e fugiu por uma área de difícil acesso. Houve confronto e um dos detidos foi baleado. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado a uma unidade de saúde sob escolta policial.Segundo a Polícia Civil, o suspeito ferido tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece internado sob custódia, enquanto os outros dois presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde aguardam audiência de custódia.Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As identidades não foram divulgadas oficialmente. O material recolhido durante a operação foi encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli para análise. A quantidade exata de entorpecentes dependerá do resultado da pesagem oficial.A 64ª DP continua as investigações para localizar o homem que escapou após disparar contra os policiais. Os agentes também procuram identificar possíveis fornecedores de drogas e outros envolvidos na comercialização de entorpecentes na comunidade.De acordo com as informações divulgadas, o confronto provocou apreensão entre moradores e comerciantes da região. Apesar dos disparos, não foram registrados bloqueios permanentes de vias ou interrupções nas linhas municipais de ônibus.

Em outra ação, policiais civis da 53ª DP (Mesquita) prenderam em flagrante um homem na comunidade das Casinhas, durante diligências da Operação Contenção. O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas acabou sendo alcançado e detido.

Segundo a Polícia Civil, os policiais realizavam um trabalho de inteligência na região quando identificaram o homem. Durante a abordagem, foram encontrados 35 pinos de substância semelhante à cocaína, dez pedras de material semelhante ao crack e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado.



O suspeito foi levado à 53ª DP, junto com os entorpecentes e o dinheiro apreendido, para os procedimentos legais. A operação integra as ações policiais de combate ao tráfico de drogas na região.

A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.



A defesa dos suspeitos presos nas duas ações policiais foram procuradas, mas não localizadas até o fechamento da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.