Os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) conseguiram interceptar o veículo na altura do KM 60 da RJ-124Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/10/2021 18:32

Dois homens foram presos com mais de 2 mil cápsulas de cocaína, uma pistola e munições nesta terça-feira (12) na RJ-124, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após uma troca de informações entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM).

Os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) conseguiram interceptar um veículo Chevrolet Spin prata, com dois ocupantes, na altura do KM 60 da RJ-124, no bairro Balneário das Conchas, suspeito de esquema de transporte de drogas e armas da capital para a Região dos Lagos.

Durante a abordagem, os agentes localizaram, no interior do automóvel, uma pistola calibre 9mm, munições, dois carregadores e 2016 cápsulas de cocaína.

Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuados e presos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O material foi apreendido.