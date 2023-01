Curto-circuito causa incêndio na frente de restaurante em São Pedro da Aldeia - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 13/01/2023 15:14 | Atualizado 13/01/2023 17:44

Um curto-circuito em um poste causou um pequeno incêndio em um restaurante no Centro de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na noite desta quinta-feira (12).



As chamas não chegaram a atingir o interior do estabelecimento, se concentrando apenas no poste que fica na entrada. Algumas pessoas estavam próximas ao local, mas ninguém se feriu. Quem passou por lá, afirmou que o relógio de luz ficou totalmente derretido.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. O trânsito precisou ser alterado por conta do incidente.



Anteriormente, o restaurante, que também funciona como boate, informou que precisaria fechar mais cedo por conta de um problema de distribuição de luz (Enel). Ainda não há informações sobre funcionamento nesta sexta-feira (13).

O QUE DIZ A ENEL



A Enel Distribuição Rio informou que uma equipe da distribuidora esteve no local pela manhã e constatou que o incêndio ocorreu devido a um defeito interno de sobrecarga no sistema de energia do estabelecimento. O defeito acabou atingindo a rede da Enel, queimando um medidor de energia e desarmando um transformador. A companhia esclarece que está em contato com o responsável pelo estabelecimento, e que o cliente está sendo orientado a readequar seu padrão de energia, reavaliar seu carregamento interno, declarar a nova carga à concessionária e, em seguida, solicitar a normalização do fornecimento de energia do local.