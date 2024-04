Exposição de artesanato "Artes da Aldeia" - Divulgação

Publicado 04/04/2024 15:00

São Pedro da Aldeia - Está aberta, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, a exposição de artesanato “Artes da Aldeia”, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com os artesãos e artesãs de São Pedro da Aldeia. A mostra conta com mais de 700 peças artesanais à venda, entre artigos de decoração, utilitários, roupas, bijuterias, acessórios e souvenirs, além de produtos gastronômicos. A mostra ficará em cartaz até o dia 3 de maio, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, conduziu a abertura do evento ao lado da diretora da pasta e curadora da mostra, Giselle Lima, e da coordenadora do artesanato, Karoline Giordano. “Esta é a segunda edição dessa exposição de artesanato aqui na Casa da Cultura e a gente fica muito feliz em acolher os artesãos da nossa cidade. É mais uma forma de valorizar, fortalecer e dar uma maior visibilidade para esse segmento cultural tão ativo e importante no município. Nosso artesanato é lindíssimo, muito rico e precisa cada vez mais ganhar espaço e receber todo o incentivo. Essa é mais uma oportunidade de mostrarmos a potência do artesanato de São Pedro da Aldeia. Convidamos a todos para virem conhecer e prestigiar os trabalhos” destacou Thiago.



Para a exposição, foram convidados os artesãos inscritos no Cadastro Municipal de Cultura, que reúne representantes de todos os segmentos culturais da cidade. Os visitantes poderão adquirir peças produzidas a partir de técnicas variadas, como crochê, bordado, mosaico, decoupage, biscuit e reciclagem. Entre os itens do vestuário, há opções de saídas de praia e conjuntos, além de uma variedade de acessórios, chaveiros, bolsas, nécessaires, bonecas de pano, jogos de mesa, toalhas, panos de prato, quadros, espelhos, porta-trecos, pesos de porta e tapetes.



Este ano, a exposição conta com artigos inéditos, como quadros entalhados em madeira e uma diversidade de peças de decoração confeccionadas em macramê. Outro destaque desta edição são as chamadas biojoias, produzidas artesanalmente a partir do reaproveitamento de escamas de peixe e sementes de açaí. “Há três anos me mudei para São Pedro da Aldeia, para a Pitória, onde me encontrei na pesca. Desde então tenho feito as biojoias, utilizando as escamas da tainha e da perumbeba da nossa Lagoa, que seriam descartados, para criar colares, pulseiras e brincos. É a primeira vez que participo dessa exposição e estar aqui é muito importante porque traz reconhecimento para o nosso trabalho. Agradeço muito à toda a equipe por abrirem esse espaço para a nossa arte”, destacou a artesã Juliana Cordeiro, especializada na técnica.



Moradora do bairro Estação, Daiana Mamede é uma das integrantes da Casa do Artesão e participa, pela primeira vez, da exposição. “Eu me sinto muito feliz e agradecida à Secretaria de Cultura por estar abrindo as portas para nós artesãos podermos estar aqui. O trabalho do artesão é um trabalho que muitas vezes não é visto e a gente ter a oportunidade de estar na Casa da Cultura é maravilhoso”, disse Daiana, que é especializada em costura criativa.



Do bairro São João, Rosana Mattos é artesã há mais de cinco anos e desde 2022 participa das feiras culturais itinerantes promovidas pela SEMUC. “Eu fico muito feliz em ver o quanto essa gestão nos abraçou. No nosso município nós nunca tivemos tanto incentivo ao artesanato. Eu já estou nessa parceria boa com a Cultura há três anos, participando das feiras culturais itinerantes e também do curso do Artesanato Fluminense, que a Secretaria trouxe para a gente. Essas atividades deram um up para o nosso trabalho, tem sido maravilhoso. É um grande incentivo para que nós possamos nos aprimorar em novas técnicas e materiais. Como artesã, só tenho que agradecer ao prefeito Fábio, ao secretário Thiago e toda sua equipe pelo apoio”, destacou.



A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

