Sessão de música instrumental - Divulgação

Publicado 21/05/2024 16:00

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove, nesta quinta-feira (23), uma sessão de música instrumental na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, no centro. O evento, intitulado “Um Tom Criativo”, começa às 20h e vai reunir professores da Orquestra Sons da Aldeia e músicos convidados, que se apresentarão ao público com repertório de bossa nova, jazz, samba e pop.

O projeto, que está em sua terceira edição, é organizado pelo regente da Orquestra Sons da Aldeia, Jorge Rafael Goes. “’Um Tom Criativo’ busca trazer o melhor da música instrumental para os espaços públicos da cidade. Este evento é um diferencial em nossa região. Em muitos locais existem grandes festivais de música, porém normalmente não são agendas mensais. E, aqui em São Pedro da Aldeia, a gestão da Cultura tem investido em um calendário mensal de apresentações musicais, não só com este projeto, mas também com o Sal da Jazz, o Concerto Gabriel Joaquim, entre outras iniciativas. Queremos, realmente, que a população aldeense se sinta privilegiada por ouvir música de qualidade, de maneira acessível”, disse.

As apresentações serão conduzidas pelos músicos José Germano (sax alto), Brenddon Miranda (sax tenor), Gabriel Leite (flauta e sax), Bebeto Germano (trombone), Guilherme Giffoni (trombone) e Leandro Márcio (trompete), que integram o conjunto e promovem o ensino de música, ensaios e práticas de conjunto para os alunos participantes. Entre os músicos convidados estarão Kaleb Silva (guitarra) e Arthur Vigne (baixo).

Além de democratizar o acesso à arte da música e oferecer uma opção de lazer à população, o evento também visa apresentar o trabalho que tem sido promovido desde 2022 pela Orquestra no município.