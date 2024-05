Vacinação - Divulgação

Vacinação Divulgação

Publicado 31/05/2024 13:32

São Pedro da Aldeia - A Campanha de Vacinação contra a Dengue em São Pedro da Aldeia terá início na próxima segunda-feira (3). A imunização estará disponível para todas as crianças e adolescentes de 10 anos completos a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão aplicadas duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas. A vacinação será realizada nas UBS e ESFs do município, nos dias e horários de rotina de cada posto. Pais ou responsáveis devem comparecer com documento de identificação e a caderneta de vacinação.

Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal. Em casos de contaminação por dengue após a primeira dose, deve-se manter a data prevista para a segunda dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

PONTOS DE VACINAÇÃO

– Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF), nos dias e horários da Rotina de Vacinação.

SOBRE A VACINA

A vacina dengue (atenuada), sob o registro Anvisa 1.0639.0307, é uma solução injetável composta por diferentes sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue (atenuada).

A vacina poderá ser administrada simultaneamente (coadministrada) com as vacinas inativadas do Calendário Nacional de Vacinação do Adolescente. Considerando que os estudos apontam não haver interferência na resposta imunológica, seja na administração simultânea ou isolada desta vacina, exceto as vacinas vivas ou atenuadas, que devem ser administradas com intervalo de 30 dias. Ressalta-se, ainda, que, em caso de administração simultânea com outra vacina do Calendário Nacional, a vacina dengue (atenuada) disponibilizada no SUS deve sempre ser administrada em sítio anatômico diferente, porém, mantendo a via de administração preconizada para o produto (via subcutânea).

CONTRAINDICAÇÕES

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacina não deve ser administrada nas seguintes situações:

* Indivíduos menores de 4 anos e com 60 anos e mais;

* Anafilaxia ou reação de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente listado na seção “composição da vacina” ou à uma dose anterior dessa vacina;

* Indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles recebendo terapias imunossupressoras tais como quimioterapia ou altas doses de corticosteróides sistêmicos (p. ex., 20 mg/dia ou 2 mg/kg/dia de prednisona por duas semanas ou mais) dentro de quatro semanas anteriores à vacinação, assim como ocorre com outras vacinas vivas atenuadas;

* Indivíduos com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida;

* Gestantes;

* Mulheres que estejam amamentando (lactantes).