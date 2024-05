Forças de segurança - Divulgação/PM

Forças de segurança Divulgação/PM

Publicado 31/05/2024 16:20

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia e forças de segurança realizaram uma operação conjunta na madrugada desta sexta-feira (31). O objetivo foi coibir a prática de “rolezinhos” e demais infrações na cidade. A ação foi realizada nos bairros São Mateus, Rua do Fogo e Centro.



Para a operação, reuniões estratégicas foram realizadas com o comando da 2ª CIA da PMERJ, a 125ª DP e o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) após denúncias recebidas pela Prefeitura.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, falou sobre a iniciativa. “Em ação estratégica nesta madrugada realizamos uma operação conjunta a fim de coibir o evento não autorizado ‘rolezinho’, bem como porte de substâncias ilícitas e/ou armas e prender quem vem agindo contra a segurança pública. Foi frustrado o intento deste evento irregular e realizadas diversas notificações, além das medidas administrativas cabíveis”, explicou.



Os “rolezinhos” representam um risco à segurança no trânsito e comprometem o sossego dos moradores. A ação consiste em grupos de motociclistas circulando em alta velocidade e produzindo ruídos excessivos. Os agentes de segurança darão continuidade à operação no município.



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública busca o monitoramento de inteligência e o recebimento de denúncias que possam subsidiar dados para a execução do planejamento estratégico operacional. A população pode enviar denúncias pelo WhatsApp da Salina, a atendente virtual da Prefeitura, no número (22) 98878-9913.

Forças de segurança Divulgação/PM

Forças de segurança Divulgação/PM